В России расширили список запрещённых психоактивных веществ

Список запрещённых психоактивных веществ расширен в России. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 18 января 2017 года № 26.

"В некоторых регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ, относящихся к синтетическим каннабиноидам. Кроме того, на территории иностранных государств зафиксировано появление психоактивного вещества 4-хлор-N-(1-фенэтилпиперидин-2-илиден) бензолсульфонамид", - уточняется в справке, сопровождающей документ.

Данным постановлением эти психостимуляторы включаются в список наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю.