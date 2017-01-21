Свердловские депутаты-единороссы вместе с делегатами принимают участие в работе дискуссионных площадок съезда "ЕР"

Сюжет XVI Съезд «Единой России»

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.

В первый день Съезда свердловские депутаты-единороссы вместе с делегатами принимают участие в работе дискуссионных площадок. В частности, Алексей Балыбердин и Андрей Ветлужских стали участниками обсуждения «Экономика роста и благосостояния», Александр Петров – «Социальная политика», а Павел Крашенинников – «Быть хозяином в собственном доме».

«Темы многих площадок близки мне, – отметил Павел Крашенинников, – но я выбрал «Быть хозяином в собственном доме», где обсуждаются вопросы, связанные с собственностью, жильем. В этой сфере очень много проблем, связанных с капитальным ремонтом, осуществлением права собственности, «долевкой».

Депутат Госдумы отметил широкое представительство регионов России на дискуссионной площадке. Важно, по его мнению, и участие в обсуждении представителей профильных министр и ведомств.

Напомним, в рамках Съезда «Единой России» работают семь дискуссионных площадок – по количеству разделов предвыборной программы Партии: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава». На них партийцы поведут первые итоги реализации Программы и определят задачи на 2017 год. Итоги обсуждения будет представлены в докладе председателю Партии.