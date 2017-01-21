Екатеринбуржцы создали в Турции портрет погибшего российского посла

В Турции, в Анталии, появился граффити-портрет убитого в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил житель Екатеринбурга Алексей Столяров, известный как пранкер Лексус.

По словам Столярова, "в наше стрингерское агентство обратились ребята" с просьбой помочь в организации репортажа для передачи "Правда Гурова" на телеканале НТВ. В рамках этого было решено создать граффити-портрет Карлова в Анталии, "где проживает основная часть русскоязычных". Такое решение Столяров назвал "народной политикой".

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года в Анкаре, в местной Галерее современного искусства, на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". В начале января 2017-го улицу в турецкой столице, на которой расположено посольство РФ, назвали в его честь.

ФОТО: Facebook Алексея Столярова