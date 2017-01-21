На Среднем Урале выставили на продажу вещи должников – теплоход, паром и мельницу

На Среднем Урале территориальное управление Росимущества по поручению судебных приставов выставило на продажу ряд нестандартных "объектов", принадлежащих должникам, не желающим расплачиваться. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе свердловского УФССП.

В списке кроме автомобилей, смартфонов и бытовой техники оказались паром, пассажирский теплоход "Заря" и два двигателя, принадлежавших Тавдинскому речному флоту.

От кондитерского торгового дома, расположенного в Белоярском, на реализацию "ушли" шаровая мельница объемом полторы тонны, бак для хранения глазури и шоколада, а также оборудование для выпекания вафельных трубочек.

А одному из екатеринбургских фитнес-клубов пришлось расстаться с вертикальным солярием и четырьмя тренажерами.