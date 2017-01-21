Министр финансов России назвал приоритеты налоговой реформы

Сюжет XVI Съезд «Единой России»

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.

"В целом налоговая нагрузка увеличиться не должна. Это главный принцип", - сказал министр финансов страны Антон Силуанов, выступая на дискуссионной площадке в рамках XVI съезда партии "Единая Россия", который в эти выходные проходит в Москве.

Он сослался на послание Президента России Владимира Путина. В соответствии с этим документом в течение 2017 года должна быть разработана новая система налогообложения, а уже в 2018-м она должна быть введена в действие.

"Налоговая система должна стимулировать экономический рост", - добавил министр. Он указал также на важность улучшения собираемости налогов с тем, чтобы добросовестные и недобросовестные налогоплательщики не оказывались в разных условиях: сегодня тот, кто в тени, находится в более выгодном положении с точки зрения издержек и прибыли.

Недобросовестные предприниматели порождают недобросовестную конкуренцию. В связи с этим Минфин намерен разработать предложения по увеличению легко администрируемых и собираемых налогов.

Одновременно с увеличением одних налогов планируется понижать другие. Силуанов высказался за снижение нагрузки на фонд оплаты труда. Также он планирует пересмотреть льготы и преференции отдельным предприятиям, особенно в нефтегазовой сфере. Вводя при этом единые стандарты и методологию предоставления налоговых послаблений.

Не забыл министр финансов и о вечной теме распределения налогов между разными уровнями бюджетов: федеральным, региональными и местными. Антон Силуанов назвал это соотношение недостаточно сбалансированным: "Нужно учитывать возможности всех уровней бюджетов и дать им те налоги, которые позволят выполнять возложенные на них функции и развивать экономику территорий".