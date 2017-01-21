"Темпы роста экономики России должны быть выше мировых". Сказал - делай

Сюжет XVI Съезд «Единой России»

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.

На начавшемся в Москве XVI съезде "Единой России" первый зампред Госдумы РФ, член Высшего совета партии Александр Жуков заявил на дискуссионной площадке "Экономика роста и благосостояния" о том, что с учётом отставания нашей страны в технологических и экономических новациях нам уже недостаточно развиваться теми же темпами, что другие экономики. Рост ВВП должен быть обеспечен на уровне, превышающем среднемировые значения.

Фото: Дмитрий Полянин

Поскольку докладчик выступал перед своими однопартийцами, его призыв был встречен достаточно спокойно, что в любой другой аудитории по понятным причинам представить было бы сложно. Тем не менее, заявление Александра Жукова не стоит недооценивать и относить его всего лишь к политической риторике.

"Медведи" имеют большинство во всех депутатских собраниях России и полностью контролируют исполнительную власть. С учётом этих обстоятельств слова влиятельного политика не могут расцениваться как обычные намерения. Правильнее к ним относиться как к обязательствам. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.