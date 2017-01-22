"Единая Россия" провела смотрины "говорящих голов". Лучшая - Яровая

Сюжет XVI Съезд «Единой России»

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.

"Областная газета" опросила делегатов и гостей XVI съезда партии "Единая Россия", который проходит сейчас в Москве, - какая из дискуссий стала наиболее интересной и содержательной?

Напомним, в рамках форума работают семь дискуссионных площадок – по количеству разделов предвыборной программы Партии: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».

Хотя все обсуждения предполагали минимум два модератора, большинство из пяти десятков опрошенных (из тех, кто посетил более трёх площадок) почти единогласно назвали только одного на каждой площадке "говорящего лидера" партии:

1. Ирина Яровая получила больше половины хороших и восторженных оценок (секция "Качество государства").

2. Андрей Макаров занял вторую строчку (секция "Экономика роста и благосостояния") с хорошими отзывами, сопровождаемыми, однако, комментариями о чрезмерной увлеченности спикера "актёрством", "театральностью" и "адвокатскими приёмчиками".

Остальные руководители секций получили менее четверти голосов каждый.