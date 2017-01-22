«Уралмаш» повторно обыграл «Эльбрус»

Баскетболисты екатеринбургского «Уралмаша» и во втором матче были сильнее команды «Эльбрус» из Черкесска – 92:79 (27:22, 23:14, 21:22, 21:21).

Самыми результативным в составе «Уралмаша» стали Илья Агинских и Антон Воскресенский, набравшие по 24 очка.

Положение лидеров в Третьем дивизионе мужской баскетбольной Суперлиги: «Уралмаш» (Екатеринбург) – 15 побед (18 матчей), «Арсенал» (Тула) – 12 (16), «Уфимец» - 12 (20), «Динамо-МГТУ» - 10 (18)…

Следующие матчи «Уралмаш» проведёт также на домашней площадке с командой «Динамо-МГТУ» из Майкопа 24 и 25 января.