Завтра начинается визит делегации Судака на Средний Урал

Завтра стартует пятидневный визит делегации Судака в Свердловскую область. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Среди гостей - учащиеся и руководители образовательных учреждений Судака. Их поездка организована в рамках межрегионального культурно-образовательного проекта "Культура Урала - Крыму".

В программу визита включены презентации Уральского государственного экономического и Уральского государственного горного университетов. Кроме того, гости примут участие в записи видеоролика с исполнением гимна России, посетят школу-новостройку в Академическом и примут участие в Вечере российского кино (в Доме кино).