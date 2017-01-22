От Медведева ждут синхронизации программы партии и послания Президента

Сюжет XVI Съезд «Единой России»

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступление которого планируется во второй день XVI съезда партии - 22 января, должен успеть ознакомиться с докладами руководителей дискуссий на семи площадках в первый день форума, чтобы внести все значимые предложения в свой доклад. Об этом заявили все модераторы площадок в начале и завершении дебатов.

Фото: Дмитрий Полянин

Сложно сказать, какие именно предложения делегатов найдут отражение в главном докладе съезда, но очевидно одно - во всех выступлениях звучали ссылки на послание Президента России, которое появилось уже после сентябрьских выборов 2016 года и обозначило новые задачи, которых не было в предвыборной программе партии.

Общее настроение выразил в завершении первого дня съезда член Высшего совета "Единой России" Александр Жуков: "Послание Президента чрезвычайно содержательно. Необходимо синхронизировать с ним программу партии".