"Единая Россия" ужесточит наказание за хищение государственных денег

Сюжет XVI Съезд «Единой России»

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.

Только один человек (примерно из двухсот) поднял руку "против", когда депутат Государственной думы Ирина Яровая спросила зал о том, надо ли усиливать ответственность за хищения бюджетных средств.

"У нас же все формы собственности равны, значит и ответственность должна быть равной, - сказала перед этим Яровая, спровоцировав людей на размышления о справедливости. - Украл велосипед или миллиард из бюджета, наказание должно быть одинаковым".

Аудитория дискуссионной площадки "Качество государства", которая была организована в рамках XVI съезда правящей партии, дрогнула.

После дружного одобрения участниками обсуждения идеи закручивания гаек Ирина Яровая анонсировала скорейшее внесение в парламент законопроекта о закреплении одобренной инициативы.

"Бюджетные деньги надо покрасить по всей цепочке: от заказчика до подрядчика со всеми его партнёрами. Чтобы они знали, что они работают с бюджетными средствами", - железным тоном, чеканя каждое слово, заявила председатель Центральной контрольной комиссии "Единой России".