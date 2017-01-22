Инфраструктура индустриального парка "Богословский" готова на 60%

Строящаяся сейчас инженерная и транспортная инфраструктура индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске возведена на 60%. К такому выводу пришёл первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов в ходе рабочей поездки в Северный управленческий округ.

Как сообщает областной департамент информационной политики, этот проект реализуется при поддержке Фонда развития моногородов. В 2015 году было подписано соглашение о софинансировании расходов на строительство инфраструктуры «Богословского». Кроме того, этот индустриальный парк является одним из проектов создания территории опережающего социально-экономического развития (такой статус Краснотурьинск получил по решению Правительства России).