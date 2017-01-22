Сотрудники ГУФСИН РФ спасли 79-летнего тавдинца из горящего дома

Сотрудники ИК-26 ГУФСИН РФ спасли 79-летнего жителя посёлка Белый Яр в окрестностях Тавды из горящего двухквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Утром 20 января часовой пункта управления техстредствами охраны ИК-26 Ирина Гаева увидела, что примерно в двухстах метрах от исправительной колонии загорелся жилой дом. Тревожную информацию сразу же передали сотрудникам МЧС Тавды и противопожарной охраны ИК-19.

Однако, пока огнеборцы ехали на место происшествия, инженер отдела охраны, капитан внутренней службы Иван Пырегов и техник, прапорщик внутренней службы Анатолий Трубин проникли через разбитое окно в горящий дом и вынесли 79-летнего Льва Курятникова. Пожилой человек не мог самостоятельно покинуть дом, поскольку входная дверь к тому времени сильно горела.

В результате пожара здание сильно пострадало и теперь не подлежит восстановлению. Погорельцы переехали к родственникам.