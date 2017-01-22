Из-за декабрьской аварии космического корабля «Прогресс МС-04» уволен директор завода в Воронеже

Из-за декабрьского падения транспортно-грузового корабля «Прогресс МС-04» ушёл в отставку гендиректор Воронежского механического завода Иван Коптев. Это произошло во время выездного совещания, которое провёл в Воронеже гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.

Как сообщает пресс-служба «Роскосмоса», Иван Коптев подал заявление об увольнении по собственному желанию «в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции». Временно исполняющим обязанности гендиректора ВМЗ назначен Алексей Уваров.

Ранее «Роскосмос» сообщал, что наиболее вероятная причина падения «Прогресса МС-04», случившегося 1 декабря 2016 года в Тыве – неожиданное разрушение двигателя, собранного на ВМЗ.