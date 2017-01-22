Областная газета
Общество 22 января 2017, 13:43

В Екатеринбурге около аэропорта водитель автомобиля едва не сгорел вместе со своей машиной

Сегодня около 9 часов утра на улице Бахчиванджи в Екатеринбурге едва не сгорел вместе со своей машиной водитель «Рено Логана». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Автомобиль загорелся, когда его водитель находился в машине. Поскольку пожар был сильный, можно предположить, что человек спал.

- На площади 4 кв. м. сгорел автомобиль «Рено Логан». В результате пожара есть пострадавший. В тушении пожара задействованы две единицы техники, пять человек личного состава, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

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