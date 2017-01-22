МФЦ оказались в зоне особого контроля правящей партии

Сюжет XVI Съезд «Единой России»

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.

Партия "Единая Россия" намерена организовать мониторинг качества оказания услуг в многофункциональных центрах по всей стране.

Ускорение приёма, регистрации и выдачи гражданам и организациям документов через систему МФЦ является одной из приоритетных задач государства в сфере борьбы с коррупцией и улучшения доступа к государственным и муниципальным услугам, считает Ирина Яровая. Об этом она заявила на XVI съезде партии, который сейчас проходит в Москве.

Расширение спектра услуг многофункциональных центров также является предметом особого контроля со стороны партии. Так в ближайшее время во всех МФЦ добавятся такие опции, как обмен водительских удостоверений, приём заявлений на оформление земельных участков, выдача разрешений на индивидуальное строительство.

Напомним, что по информации областного учреждения МФЦ за 5 лет созданы 82 центра оказания государственных и муниципальных услуг на территории 73 муниципальных образований Среднего Урала, общим количеством 914 "окон". Согласно данным мониторинга развития сети МФЦ, доля граждан Свердловской области, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах составила 98.76%.