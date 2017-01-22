Евгений Куйвашев прибыл на съезд "Единой России"

Сюжет XVI Съезд «Единой России»

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.

Только что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присоединился к делегации уральцев на XVI съезде партии "Единая Россия", который сейчас проходит в Москве.

Напомним, что глава региона принимает участие в съезде по приглашению председателя Высшего совета партии Бориса Грызлова. От регионального отделения "ЕР" на это мероприятие прибыли четырнадцать человек.

Сейчас делегаты собираются в зале на пленарное заседание. С главным докладом на нём выступит председатель правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев.