Свердловчанин умер от малярии после поездки в Индию

После поездки в Индию (в штат Гоа) умер житель Среднего Урала. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее федеральный Роспотребнадзор информировал о двух случая заболевания малярией в январе 2017 года. Помимо свердловчанина от этого опасного недуга пострадал ещё и житель Ульяновской области, но его жизнь врачи сумели спасти.

В обоих случаях туристы заболели после укуса комара в Индии. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что угроза развития малярии сохраняется в течение трёх лет после посещения стран Азии, Африки и Латинской Америки.