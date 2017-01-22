Антон Шипулин стал третьим в масс-старте

Только что в Антерсельве закончился мужской масс-старт, в котором под вторым стартовым номером побежал екатеринбуржец Антон Шипулин.

Антон после фееричной победы в индивидуальной гонке очень бодро начал и масс-старт. Он шёл в лидирующей группе вместе с Мартеном Фуркадом, Симоном Шемпом, Уле Айнером Бьорндаленом.

На первой стрельбе Шипулин оказался самым быстрым и точным и первым ушёл с огневого рубежа.

А вот вторая лёжка у нашего спортсмена не задалась - первым уже выстрелом он промахнулся и ушёл на штрафной круг. Поэтому на дистанцию он ушёл уже только 15. А первым к третьему огневому рубежу подходил Йоханнес Бё, а следом за ним - Мартен Фуркад. Но периодически они менялись позициями. А Антон перед стрельбой переместился уже на 11 место. И на первой стойке мажет одним выстрелом Фуркад, а вот Антон Шипулин на этот раз был точен.

После огневого рубежа первым остался Йоханнес Бё, а Шипулин шёл следом за Мартеном - восьмым француз, девятым - Антон.

Финальная стрельба стала настоящим сюрпризом - Фуркад промазал дважды, а вот Антон был точен и на дистанцию он третьим. Но вот следом за ним устремился опасный Симон Шемп. Но Антон только увеличивал преимущество, стараясь догнать первого - Фийона Майе и второго - Йоханнеса Бё. Но у Антона сегодня бронза.