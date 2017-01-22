В Финляндии наняли «смотрителя северного сияния»

Один из отелей в окрестностях финского города Рованиеми нанял на работу «смотрителя северного сияния». Об этом сообщает «Российская газета».

Этот сотрудник обязан наблюдать за ночным небом. При появлении северного сияния он должен срочно разбудить гостей отеля, чтобы они смогли полюбоваться красочным шоу на небосклоне.

На столь необычную должность претендовали свыше 1,5 тыс. человек со всего мира. Однако руководство отеля отдало предпочтение жителю Рованиеми, который одновременно с наблюдением за небом согласился выполнять срочные ремонтные работы на территории гостиницы.