Областная газета
Спорт 22 января 2017, 17:16

Двое свердловчан стали обладателями Суперкубка России по хоккею с мячом

В матче за Суперкубок России, который состоялся в Сыктывкаре, обладатель Кубка страны хабаровский «СКА-Нефтяник» со счётом 5:3 взял верх над действующим чемпионом - красноярским «Енисеем».

Обладателями почётного трофея в составе хабаровской команды стали и два воспитанника хоккейной школы краснотурьинского «Маяка» - уроженец Серова Юрий Шардаков и краснотурьинец Александр Антипов.

Интересно, что и в случае победы «Енисея» уральская школа русского хоккея не осталась бы без своих представителей в стане обладателя трофея – за красноярскую команду играли сразу трое свердловчан: Алмаз Миргазов из Первоуральска (он, кстати, стал автором первого забитого мяча в этом матче), Артём Ахметзянов из Среднеуральска и Виктор Чернышёв из Краснотурьинска. Напомним, что трое наших земляков из числа участников матча за Суперкубок – Юрий Шардаков, Александр Антипов и Алмаз Миргазов - выступят на чемпионате мира, который стартует на следующей неделе.

Кроме них в национальную сборную приглашены ещё двое воспитанников свердловского хоккея с мячом – первоуралец Павел Булатов («Венерсборг», Швеция) и Евгений Иванушкин («Байкал-Энергия», Иркутск).

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