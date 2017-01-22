«Уралочка» побеждает лидера российской Суперлиги и готовится сыграть с сильнейшим клубом мира

Волейболистки «Уралочки-НТМК» принимали на паркете екатеринбургского Дворца игровых видов спорта лидирующее в чемпионате России казанское «Динамо» и выиграли со счётом 3:1 (24:26, 25:17, 25:20, 25:22).

Бесспорной звездой этой игры стала нападающая «Уралочки» Ксения Ильченко (Парубец), набравшая 32 очка, по 14 очков на счету Елены Ирисовой и Екатерины Евдокимовой. В состамве гостей самой результативной стала экс-игрок «Уралочки» Ирина Заряжко, также принесшая своей нынешней команде 14 очков.

Положение лидеров в чемпионате России по волейболу среди женщин: «Динамо» (Казань) – 34 очка (14 матчей), «Динамо» (Москва) – 31 (13), «Уралочка-НТМК» - 30 (14), «Динамо» (Краснодар) - 28 (14)…

Следующий матч «Уралочка» проведёт также в Екатеринбурге – в рамках Лиги чемпионов ЕКВ свердловская команда встретится 24 января турецкой командой «Эдзаджибаши» - клубным чемпионом Европы 2015 года и действующим клубным чемпионом мира. В нынешнес сезоне за эту команду выступает волейболистка сборной России Татьяна Кошелева.