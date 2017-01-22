Екатерина Глазырина стала пятой в эстафете

Только что в Антхольце завершилась женская эстафетная гонка, где на третьем этапе бежала екатеринбурженка Екатерина Глазырина. Девушки заняли пятое место.

Начало этой гонки оказалось полностью провальным для нашей команды - Виктория Сливко не справилась ни с огневыми рубежами, ни с дистанцией. В итоге она передала эстафету только лишь 14, пропустив вперёд даже сборную Японии. Отставание нашей команд перед вторым этапом составляло 47 секунд.

Татьяна Акимова на втором этапе бросилась исправлять ситуацию, но переоценила свои возможности в горах - и упала... При том, что два огневых рубежа Акимова прошла чисто, её отставание перед третьим этапом составило 1 минуту и 23 секунды.

Наша Екатерина Глазырина приняла эстафету только лишь 12. Но именно Глазырина показала себя очень хорошо. Это была первая после декрета эстафета, но наша биатлонистка с ней справилась. Первую стрельбу она провела блестяще. На второй - Глазырина допустила один промах, но мазали и соперницы, поэтому с огневого рубежа Глазырина ушла уже шестой.

Ольге Подчуфаровой эстафету она передала с отставанием 1 минута 18 секунд. Ольга на "лёжке" отстреляла безупречно, заметно сократив отставание от лидеров. И на втором огневом рубеже даже был шанс побороться за бронзовую медаль, но... промах - и шансы эти растворились.

Теперь главным было удержаться в шестёрке сильнейших. В итоге Ольга прибежала к финишу пятой.