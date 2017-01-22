На три гола «Спутнику» и «Бурану» понадобилось чуть более полутора минут

Хоккеисты нижнетагильского «Спутника» выиграли матч регулярного чемпионата ВХЛ у воронежского «Бурана» со счётом 5:2.

Во втором периоде общими усилиями обе команды забросили три шайбы за 1.43 игрового времени – две на счету тагильчан (причём одна из них в меньшинстве).

Тагильчане набрали 74 очка после 42 матчей и вышли на 6-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ.

24 января «Спутник» сыграет дома с командой «Рязань» (ДЛС имени В.К.Сотникова, 19.00)

«Спутник» (Нижний Тагил) – «Буран» (Воронеж) - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Голы: 1:0 Шакуров (Гасников, Мингалеев, 17.50, бол.), 2:0 Мокин (Рожков, 29.04), 3:0 Мингалеев (Гасников, 29.51, мен.), 3:1 Тихомиров (Геращенко, 30.47), 3:2 Агеев (Смирнов, Кучкин, 45.53, бол.), 4:2 Мокин (49.42), 5:2 Мокин (Кравченко, Рожков, 59.33).