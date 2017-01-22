Баскетболистки «УГМК» набрали в матче с «Вологдой» 117 очков

В матче регулярного чемпионата женской баскетбольной Премьер-лиги екатеринбургская команда «УГМК» обыграла соперниц из «Вологды-Чевакаты» со счётом 117:72 (39:27, 25:16, 31:19, 25:10).

Сверхрезультативной выдалась уже первая четверть – 66 очков на двоих команды чае набирают только к большому перерыву.

Ещё один всплеск результативности случился в третьем периоде. Дайана Таурази набрала 26 очков, на очко больше у её соотечественницы из вологодской команды – лучшего снайпера Премьер-лиги Эммы Кэннон.

Положение лидеров в женской баскетбольной Премьер-лиге: «УГМК» - 14 побед (14 матчей), «Динамо» (Курск) – 13 (14), «Надежда» - 11 (14).

В среду, 26 января, «УГМК» сыграет на домашней площадке матч Евролиги – соперником «лисиц» будет турецкий клуб «Хатай Бюйюкшехир».