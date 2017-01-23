Дмитрий Медведев поставил задачу к 2020 году привести в норму 85% федеральных дорог

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев поставил задачу к 2020 году привести в нормальное состояние 85% федеральных автотрасс. Об этом он заявил на совещании, посвящённом развитию дорожного строительства.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, Россия отличается одной из самых протяжённых сетью дорог в мире — почти 1,5 млн км.

— Дороги в нашей стране традиционно принято ругать. Зачастую это справедливо, хотя ситуация в некоторых случаях меняется в лучшую сторону. Прежде всего это касается федеральных трасс. С 2010 по 2017 год доля дорог, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличилась с 39 до 71%. К 2020 году в нормальном, в хорошем состоянии должно быть порядка 85% дорог, — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, за 2016 год в стране построено более 300 км новых федеральных трасс и свыше 8,7 тыс. км отремонтировано. Объём Федерального дорожного фонда превысил 614 млрд рублей.