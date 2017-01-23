Атлеты взяли штурмом ледовый городок Екатеринбурга

В воскресенье, 22 января, центром внимания посетителей на главной площади Екатеринбурга стал зимний фестиваль экстремальных видов спорта "Ледовый штурм 2017". После штурма строители приступили к демонтажу городка. Корреспондент "ОГ" побывала на месте события.

Уже не первый год «штурм» включает несколько видов состязаний: ледолазание, рыболовные состязания, зимний спортивный туризм, мас-рестлинг и граффити. На сцене в этот день состоялись бои по мас-рестлингу. Спортсмены этого открытого турнира были поделены на весовые категории. Во время схватки соперники садились на землю напротив друг друга, упирались ногами в перекладину и перетягивали палку, в чьих руках она оставалась — тот выигрывал. Представители Уральской Федерации мас-рестлинга отмечают, что, несмотря на морозные температуры воздуха, и на то, что соревнования состоялись на улице, на помост вышло рекордное количество участников — 45 человек.

Итак, в соответствующих весовых категориях победили следующие участники: юноши, младший возраст — Кирилл Земцов (Екатеринбург, МАОУ СОШ №105), мужчины в весе 60 кг Михаил Солодилов (Богданович), мужчины, 70 кг — Константин Чухарев (Екатеринбург, СПТ "Строитель"), мужчины, 80 кг — Павел Худяков (Екатеринбург, МАОУ СОШ №105) и мужчины свыше 80 кг — Егор Лежнев (Екатеринбург, СПТ "Строитель"). В зачёте у девушек в этой спортивной дисциплине в весе до 60 кг выиграла Валерия Шульгина (Сысерть), а до 70 кг — Елена Умнихина (Екатеринбург, СПТ "Строитель").

Одна из самых известных спортивных дисциплин этого фестиваля — ледолазание, участниками стали спортсмены не только из Екатеринбурга, но и из городов области. Спортсмены посоревновались на трудность и на скорость — с использованием снаряжения они взбирались на стенку, построенную для этого конкурса. В зачёте мужчин-ледолазов победил Сергей Самойлин из Екатеринбурга, из Федерации альпинизма Свердловской области, вторым стал Андрей Глен из Нижнего Тагила, третий — Никита Кропотухин из Екатеринбурга. В женском зачёте — Диана Галимова, Екатерина Новосёлова, Анна Ударцева, все из Федерации альпинизма Свердловской области.

— В этом году на фестиваль прибыло довольно много непрофессиональных участников, но у всех альпинистов была возможность попробовать себя на ледяной стене высотой 12 метров. Кроме того, на ледовом ограждении вокруг ёлки они испытали себя в лазании на трудность. Всю трассу прошли три девушки и девять мужчин, — сообщил «ОГ» главный судья соревнования Павел Иванов.

Фото: Анна Коснырева

Отметим - фестиваль «Ледовый штурм» проводится в Екатеринбурге с 2008 года на территории зимнего ледового городка. Напомним, что в этом году темой екатеринбургского городка стали сказки Корнея Чуковского. И даже в финальный день работы городка, малыши резвились в ледяной чаше, взрослые вместе с детьми катались с ледяной горки и кружились на каруселях. В зимнем сезоне городок был открыт для посещений с 29 декабря по 22 января.

После «Ледового штурма» городок демонтируют.

Фото: Анна Коснырева