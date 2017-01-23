В Екатеринбурге вчера с 18-го этажа новостройки на Латвийской упал рабочий

В Екатеринбурге вчера, 22 января, с 18-го этажа строящегося дома на улице Латвийская упал и разбился 25-летний рабочий. По факту ведётся проверка сотрудниками Следственного управления СК России по Свердловской области.

- По предварительной информации, 25-летний уроженец Средней Азии, исполнял работы на фасаде здания, используя в качестве страховки верёвку. В результате её обрыва, рабочий сорвался вниз и получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Будут проведены судебная и медицинская экспертизы, - рассказали "ОГ" в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.