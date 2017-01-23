Олег Мошинский возглавил ЕЭСК

Олег Мошинский назначен исполняющим обязанности управляющего директора Екатеринбургской электросетевой компании. Его уже представили коллективу предприятия.

Как пояснили в департаменте по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала», Олег Мошинский будет одновременно работать сразу на двух должностях: заместителя гендиректора ОАО «МРСК Урала» - директора филиала «Свердловэнерго» и руководителя АО «ЕЭСК».

Олег Мошинский родился в 1969 году в Свердловске. Он окончил Уральский политехнический институт по специальности «Электрические системы». Начал карьеру на Свердловском заводе электроавтоматики. В системе «Свердловэнерго» трудится с 1991 года.