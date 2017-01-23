Екатеринбург вошёл в число лучших туристических направлений России на сезон весна-лето

Екатеринбург вошёл в топ туристических направлений на сезон весна-лето 2017 года. Крупный сервис поиска отелей RoomGuru.ru проанализировал результаты ранних бронирований на весенний и летний сезоны 2017 года и выявил самые популярные города для путешествий по России.

Рейтинг был составлен по данным раннего бронирования отелей с 1 марта по 31 августа 2017 года. В топ-10 самых популярных у туристов городов для путешествий по России вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Иркутск, Петрозаводск, Краснодар и Новосибирск.

В среднем туристы планируют остаться в уральской столице на три с половиной дня, стоимость ночи в отеле составляет примерно три тысячи рублей.

Екатеринбург привлекателен для посетителей. Стоит отметить, что город регулярно входит в топ посещаемых городов России не только для местных, но и для иностранных гостей. В 2016 году столица Урала приняла 203 тысячи посетителей из-за рубежа.

Кроме того, Екатеринбург возглавил рейтинг делового туризма в России.