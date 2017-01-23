Трое человек получили серьёзные травмы в результате столкновения двух автомобилей на Режевском тракте

Вчера, 22 января, на 67-м километре автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск автомобиль Reno Logan столкнулся с внедорожником Great Wall. В результате ДТП трое пассажиров Great Wall получили серьёзные травмы, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Вчера около 19:00 57-летний водитель Reno Logan, двигаясь из Екатеринбурга в Реж, выехал на полосу встречного движения. В результате неправильно выбранного скоростного режима и непостоянного контроля за движением машины, он допустил столкновение со встречным автомобилем Great Wall. 56-летний пассажир получил перелом пятого позвонка, 48-летняя пассажирка - перелом первого ребра, ушиб шейного и грудного отделов позвоночника, 56-летний пассажир - ушиб брюшной полости и левого локтевого сустава. Пострадавшие госпитализированы в режевскую ЦГБ, рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону.

На водителя автомашины Reno Logan составлены административные материалы по ч.1 ст.12.3 КоАП РФ (управление ТС водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство), ч.1 ст.12.1 КоАП РФ (управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке), ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный срок).