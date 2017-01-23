В Екатеринбурге ребёнок катался на прицепном устройстве трамвая и попал в ДТП

Вчера вечером в Екатеринбурге 14-летний подросток катался на прицепном устройстве трамвая и попал в ДТП. Об этом сообщили в отделении пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Опросив очевидцев сотрудники ГИБДД выяснили, что четверо подростков катались на прицепном устройстве трамвая. Соскочив с трамвая, один из них начал перебегать проезжую часть. В этот момент его сбил автомобиль «Мерседес». В результате подросток получил открытый перелом правой голени, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Полицейские сейчас ищут остальных подростков, катавшихся на прицепном устройстве трамвая. Их родителей вызовут на беседу в комиссию по делам несовершеннолетних.