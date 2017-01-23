Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге откроется 30 января

В Екатеринбурге главный ледовый городок на площади 1905 года завершил свою работу. Парковка откроется 30 января, сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

"Екатеринбуржцы и гости города любовались ледовыми фигурами с 29 декабря 2016 года. "- Специалисты вывезут конструкции ярмарочной зоны - аттракционы и киоски, параллельно будет идти демонтаж ледяных конструкций, а рабочие приступят к разборке ёлки. В последнюю очередь вручную будут разобраны деревянные конструкции. С территории городка рабочие вывезут около тысячи кубометров снежно-ледовой массы и ещё около 300 «кубов» снега, выпавшего осадками за последний месяц", - пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Фото: мэрия Екатеринбурга