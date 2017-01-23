В Екатеринбурге судебные приставы арестовали имущество магазина, задолжавшего банку 250 миллионов рублей

Судебные приставы Железнодорожного районного отдела Екатеринбурга арестовали имущество хозяйственного магазина, задолжавшего банку порядка 250 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Арестованное имущество будет передано на реализацию в счёт уплаты крупной задолженности.

- Директор корпорации был в растерянности, документы о возбуждении исполнительного производства принимать отказался. В магазине и складских помещениях арестовано порядка двух тысяч позиций товаров: от мелкой бытовой техники до столовых приборов. Также под арест попали посуда и утварь для дачи: лейки, мангалы, палатки. Все предметы оставлены на ответственное хранение должнику, - рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

Директор хозяйственного магазина предупреждён об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ ("Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации").

Фото: УФССП России по Свердловской области