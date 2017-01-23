Областная газета
Земства 23 января 2017, 12:20

В минувшие выходные на региональных авторогах Среднего Урала снег убирали 697 спецмашин

В минувшие выходные на автодороги регионального значения в Свердловской области вышли                  697 спецмашин. Об этом сообщили в областном департаменте информполитики.

В отдельных районах Среднего Урала высота снежного покрова, выпавшего за субботу и воскресенье, достигла 3 см. Из-за этого дорожники трудились круглосуточно. Они не только убирали снег, но вели антигололёдную обработку асфальта.

Напомним, в Свердловской области насчитывается 1 111 автодорог регионального значения, общая протяжённость которых превышает 11 тыс. км.

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