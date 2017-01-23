Обзор криминальной хроники 23 января

В Верхней Пышме сотрудник прокуратуры ранил двух подростков

В Верхней Пышме сотрудник прокуратуры Кировграда открыл огонь по шумевшим юношам, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области. По данным следствия, инцидент произошел поздно вечером 20 января в подъезде дома по улице Уральских Рабочих. Кампания молодых людей в возрасте 17-20 лет шумно общалась. К ним вышел мужчина, оказавшийся прокурорским работником, и попросил соблюдать тишину. Начался конфликт. В итоге, мужчина выхватил травматический пистолет и произвел один выстрел, ранив 17-летнюю девушку и 18-летнего парня. По факту ведётся проверка.

Два человека пострадали в ДТП на Тюменском тракте

Два человека получили травмы в результате ДТП, случившегося на Тюменском тракте 23 января, сообщает УГИБДД по Свердловской области. ЧП случилось в 15:10 на 58-м километре трассы. Автомобиль Chevrolet, 31-летняя водитель которого не справилась с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с ГАЗом. В результате автоледи, находившаяся за рулём иномарки, попала в реанимацию. Её спутник получил травмы. Ехавший вместе с ними ребёнок 2016 года рождения не пострадал.

В Нижнем Тагиле пропали две девушки

Полиция ищет двух девушек, пропавших в Нижнем Тагиле, сообщает ГУ МВД по Свердловской области. В частности, разыскивается 16-летняя Анастасия Овчинникова, воспитанница местного детдома № 6. В середине декабря минувшего года она ушла с территории во время прогулки и больше её не видели. Ранее состояла на учете в ПДН за бродяжничество.

Также разыскивается 17-летняя Дарья Зотикова, ученица 9-го класса школы № 95. Во второй половине дня 12 января отправилась из дома в аптеку и не вернулась. Состоит на учете ПДН. Проживает под опекой. Ранее жила в Костромской области с приёмной матерью, которая от неё отказалась.

ФОТО: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

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