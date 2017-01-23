Решающий матч сборной России против сборной Испании по настольному теннису состоится в Верхней Пышме

Завтра, 24 января, в 18.00 в Верхней Пышме в спорткомплексе УГМК (ул. Орджоникидзе, 15) сборная России сыграет против сборной Испании в матче квалификации командного чемпионата Европы по настольному теннису, сообщили в пресс-центре УГМК.

Командный чемпионат Европы состоится в Люксембурге 13-17 сентября. За награды поборются 16 сборных из 30, которые пройдут квалификационный турнир. В результате жеребьёвки российская сборная играет с командами Испании и Болгарии.

В первом квалификационном матче россияне выиграли у болгар 3:0, во второй игре уступили испанцам 2:3, в третьей снова выиграли у болгар 3:2. В случае победы над Испанией российская команда возглавит свою группу, игра назначена на 24 января.

В команде выступят: Александр Шибаев, Григорий Власов, Кирилл Скачков, Михаил Пайков, Алексей Ливенцов и Вячеслав Буров. Тренер сборной Сергей Власов уверен, что спортсмены будут готовы побороться за победу. И добавил, что игроки надеются на поддержку болельщиков.

Матч в Пышме станет решающим для сборной России на квалификационном этапе.

Фото: Александр Зайцев