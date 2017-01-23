На гранты губернатора Свердловской области в сфере культуры и искусства в 2017 году выделят 50 млн рублей.

В 2017 году региональная казна выделит на гранты губернатора Свердловской области 50 млн рублей. Такую поддержку получат 18 проектов в сфере культуры и искусства.

Как сообщает областной департамент информполитики, объём грантового финансирования составляет от 500 тыс. до 7 млн рублей. Самые большие гранты (по 7 млн рублей) получат Свердловский государственный академический театр драмы и Екатеринбургский театр юного зрителя. Гранты по 3 млн рублей выделяются на проведение различных фестивалей («Реальный театр», «Браво!», «Коляда-Plays» и так далее).