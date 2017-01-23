Евгений Куйвашев произвёл кадровые перестановки в областном министерстве энергетики и ЖКХ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о кадровых перестановках в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

Как сообщает областной департамент информполитики, Игорь Чикризов назначен первым заместителем министра. Напомним, он с 2008 года работал в этом ведомстве на должности заместителя министра. Теперь, став первым замом, он станет курировать сферу топливно-энергетического комплекса, а также вопросы стратегического развития ТЭКа и ЖКХ.

Одновременно глава региона назначил заместителем министра энергетики и ЖКХ экс-главу Заречного Андрея Кислицына.