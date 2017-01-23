В посёлке Арти пятеро детей и их мать отравились угарным газом

Сегодня, 23 января, в 7:20 в дежурную часть ОВД Артинского района поступило сообщение об отравлении пятерых детей и их матери угарным газом в частном доме по улице Пионеров. В результате происшествия трое детей находятся в реанимации, сообщил официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых.

Свердловские полицейские проводят проверку по факту отравления угарным газом пятерых детей.

- Накануне ЧП женщина вернулась с пятью детьми из бани домой и решила самостоятельно затопить печь, хотя раньше этим занимался супруг, отсутствовавший в этот вечер. По предварительным данным, мать двоих мальчиков восьми и пяти лет и троих девочек девяти, семи и двенадцати лет слишком рано закрыла заслонку печи, вся семья проснулась в 5:00 от того, что им стало плохо. Шестеро пострадавших госпитализированы, трое находятся в реанимации, - рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным ГУ МВД России по региону, ранее семья состояла на учёте в полиции, в том числе за злоупотребление спиртными напитками. Родители пятерых детей также привлекались к уголовной ответственности за оставление детей в опасности и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По решению суда матери назначалось 180 часов обязательных работ, а отцу – 200.