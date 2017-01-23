Виктор Шептий рассказал, как партия будет определять своего кандидата на губернаторские выборы

Сюжет XVI Съезд «Единой России»

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.

"Мнение нашего лидера (Президента РФ Владимира Путина. - Прим. ред.) должно быть положено в основу по подбору и выдвижению кандидатуры на губернаторские выборы", - сообщил лидер свердловских "единороссов" Виктор Шептий в ходе пресс-конференции по итогам XVI съезда партии, который прошёл в Москве в минувшие выходные.

Напомним, в этом году в Свердловской области пройдут губернаторские выборы. "Единая Россия" традиционно будет определять своего кандидата при обязательном соблюдении предварительного голосования по альтернативным кандидатам. Интрига заключается в том, какую модель проведения губернаторских праймериз утвердят партийцы: открытую или закрытую. В первом случае проголосовать за кандидата может любой гражданин, обладающий активным избирательным правом. Во втором кандидата определяют внутрипартийным голосованием.

Скорее всего губернаторские праймериз в регионе пройдут в закрытом режиме.

- Однозначно, всё, что связано с предварительным голосованием в региональный парламент, там определять кандидатов будем только по той модели, которая была в 2016 году, то есть открытой. По иным выборам, а нас в этом году ждут выборы высшего должностного лица региона и 49 местных дум, то здесь модель будем определять мы сами на региональном уровне в ходе обсуждений. И сейчас такое обсуждение идёт, - рассказал, отвечая на вопрос "ОГ", Виктор Шептий.

Также секретарь регионального отделения предложил вместе подумать, какая модель праймериз лучше всего подходит для определения кандидатуры губернатора.

- Отличие выборов губернатора от всех иных есть. Не для кого не секрет, что наш президент будет определять, кого назначить исполняющим обязанности (когда срок полномочий у действующего губернатора истечёт. - Прим. ред.) , поэтому мнение нашего лидера должно быть положено в основу по подбору и выдвижению кандидатуры, - подчеркнул Шептий.