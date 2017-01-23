Сюжет XVI Съезд «Единой России»

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.

На состоявшемся в Москве XVI съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия» председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в 2016 году появятся три новых партпроекта — «Парки малых городов», «Местный Дом культуры» и «Театры малых городов». Принимавший участие в этом съезде губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уверен, что партийные проекты «ЕР» затрагивают самые важные сферы жизни людей.

Как сообщает областной департамент информполитики, на Среднем Урале успешно реализуются начатые ранее партийные проекты «ЕР» в самых разных сферах: в ЖКХ, здравоохранении, образовании, социальной защите, создании комфортной городской среды и так далее. С точки зрения Евгения Куйвашева, особенно важно то, что все эти проекты сформированы на основе наказов избирателей.

— Все партийные проекты одинаково важны, поскольку люди ждут от нас их решения, — сказал Евгений Куйвашев.

Кстати, на состоявшемся съезде был значительно обновлён состав Генсовета "ЕР". От Среднего Урала в него вошёл депутат Госдумы Зелимхан Муцоев и секретарь Новобашкарского первичного отделения из Горноуральского местного отделения "ЕР" Ольга Кудряшова.