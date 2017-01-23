Мэрия Екатеринбурга предложила горожанам обсудить недостатки новой транспортной сети

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к внедрению нового проекта маршрутной сети.

На сайте мэрии Екатеринбурга появился форум для зарегистрированных пользователей сети, чтобы горожане смогли обсудить со специалистами проект внедрения новой транспортной сети.

- До внедрения новой маршрутной сети рабочая группа ознакомится с комментариями, оставленными на форуме, а также разработает и проведёт опрос горожан. На основании исследований и собранных сведений при необходимости мэрия Екатеринбурга внесёт соответствующие корректировки в схему маршрутов, - сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

На официальном портале мэрии также создан специальный раздел, в котором опубликован план развития маршрутной сети в уральской столице, итоговый отчёт и отчёт об альтернативах.

Напомним, с 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят 114 маршрутов, взамен чего появятся 45 новых автобусных маршрутов. Перемены вызвали бурную реакцию среди горожан. На что мэрия уральской столицы заявила о том, что экология в городе станет лучше и время ожидания транспорта сократится до пяти минут.