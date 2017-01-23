Губернаторов наделят полномочиями отстранять глав муниципалитетов

Сюжет XVI Съезд «Единой России»

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.

В ближайшее время в стране будет принят закон, который разрешит губернаторам отстранять от должности глав муниципальных образований по утрате доверия. Об этом на пресс-конференции по итогам XVI съезда "Единой России" рассказал секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий.

- Законопроект уже готов и внесён на рассмотрение в профильный комитет Госдумы, - отметил главный свердловский "единоросс".

Появление такого законопроекта на съезде анонсировал первый зампредседателя комитета Государственной думы по безопасности и по борьбе с коррупцией Эрнест Валеев.

Новый закон предусматривает разработку реестра лиц, уволенных из органов власти в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Потерявшие доверие госслужащие в соответствии с законопроектом больше никогда не будут допущены до госслужбы. Губернаторы сами будут вправе решать, удалить провинившегося с должности либо нет.