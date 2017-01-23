"Единая Россия" решила окультурить малые города

Сюжет XVI Съезд «Единой России»

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.

"Партия "Единая Россия" принципиально меняет подходы к формированию партийных проектов", - рассказал руководитель партпроектов свердловского отделения "медведей" Александр Косинцев во время пресс-конференции по итогам съезда единороссов.

- Если раньше проекты рождались в головах партийцев, затем обретали форму и доводились до людей, то теперь проекты будут формировать только по инициативе рядовых граждан, - отметил Косинцев. - Люди должны будут сформулировать свою проблему, обратиться к нам - партийцам, а мы, в свою очередь, на основании обращений будем формировать партийный проект, добиваться соответствующего финансирования, вырабатывать метод его реализации и осуществлять контроль.

Кроме того, единоросс рассказал, что таким образом уже появилось четыре новых партийных проекта, которые в ближайшее время будут запущены: "Городская среда", "Парки малых городов", "Местные Дома ультуры", "Театр малых городов".

- Наши малые города нуждаются в таких проектах. Вы ведь знаете, в каком нищенском состоянии там культура, - пояснил Косинцев, уточнив, что в федеральном бюджете, например, на программу "Театр малых городов" в этом году уже заложено 650 миллионов рублей.