Екатеринбурженку в январе укусил клещ

В середине января екатеринбурженку укусил клещ в Овощесовхозе. Симптомов клещевого энцефалита у неё не обнаружено, сообщили "ОГ" в пресс-службе Горздрава.

- В Екатеринбурге зарегистрирован первый укус клеща в этом году. Медики ввели женщине иммуноглобулин, так как она оказалась не привита против клещевого энцефалита. При появлении признаков недомогания она должна была обратиться к врачу, но этого не последовало. Екатеринбурженка считает, что клеща ей принесла собака, - рассказали "ОГ" в пресс-службе горздрава.