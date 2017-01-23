В Екатеринбурге пропала студентка Свердловского областного медколледжа

В Екатеринбурге пропала 17-летняя студентка Свердловского областного медицинского колледжа Айсель Акберова. Она ушла на учёбу из дома (ул. Машинная, 40) 19 января в 9:00 и до сих пор не вернулась, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Сотовый телефон девушки неактивен, на связь с родственниками она не вышла. По информации УМВД России по Екатеринбургу, ранее Айсель Акберова из дома не убегала, её семья на учёте не состоит.

Девушка ростом 155 см, худощавая, волосы тёмные до плеч, глаза карие. Она уходила из дома в сером пуховике по колено с меховой опушкой, чёрных брюках и сапогах, вязаной чёрной шапке. С собой у неё была сумка, паспорт и сотовый телефон.

Розыск ведёт личный состав территориальных ОВД. Информацию о местонахождении Айсель Акберовой можно сообщить в Отдел полиции №7 по городу Екатеринбургу по телефонам: (343) 356-42-07 (дежурная часть), 8-908-908-49-09 (служба по делам несовершеннолетних), 8-963-040-22-01 (уголовный розыск) или "02".

Фото: УМВД России по Екатеринбургу