Жители посёлка Марсяты остались без автобусного сообщения

Три месяца назад посёлок Марсяты в Серовском городском округе остался без автобусного сообщения: частный перевозчик закрыл межмуниципальный маршрут до Серова через Краснотурьинск, сославшись на его убыточность. Теперь ездить за 40 километров до Краснотурьинска и за 70 - до Серова приходится на пригородном поезде, попутках или такси.

Как сообщили «ОГ» местные жители, рейсы прекратились с октября. С тех пор местным жителям, у которых нет машин, пришлось ухищряться, чтобы попасть по делам в ближайшие города: либо едут на пригородном поезде с ночёвкой у родственников или в гостинице, либо добираются на перекладных, в ход идут даже продуктовые фуры.

Найти нового перевозчика серовская мэрия самостоятельно не смогла, поскольку маршрут является межмуниципальным, и направила запрос в областной минтранс. Когда в середине ноября на место выехала комиссия с участием ГИБДД, выяснилось, что на участке не хватает дорожной инфраструктуры — дорожных знаков и разворотной площадки с остановочным комплексом.

Любопытно, что несколько лет на эти недостатки никто внимания не обращал.

— Открывать маршрут в таких условиях признали опасным и рекомендовали устранить недостатки, — пояснил замглавы администрации Серовского городского округа Вячеслав Симаков.- А поскольку зимой это сделать затруднительно, придётся потерпеть до весны. Только после этого будет объявлен конкурс на выбор перевозчика. Рассчитываем, что жители Марсят смогут ездить в райцентр напрямую. В экстренных случаях пообещали предоставлять муниципальный транспорт.