"Единая Россия" готова обсудить с оппозиционерами снижение муниципального фильтра для кандидатов в губернаторы

Сюжет XVI Съезд «Единой России»

21-22 января в Москве проходит XVI съезд "Единой России". Свердловскую область там представляют 14 человек.

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий заявил, что не видел официально оформленного законопроекта от парламентских оппозиционеров, который предполагает снижение муниципального фильтра для регистрации кандидатов в губернаторы с установленных в области 7,9 процента до 5 процентов.

Напомним, муниципальный фильтр - это минимум подписей муниципальных депутатов и глав, которые должен собрать кандидат в губернаторы. В Свердловской области он равен 7,9 процента. Недавно лидер фракции КПРФ в областном Заксобрании Александр Ивачев предложил понизить процент до пяти. Также он сообщил, что фракция намерена внести соответствующий законопроект.

Фракция «Единой России» на предложение коммунистов отреагировала скептически.

- Федеральное законодательство позволяет регионам самостоятельно устанавливать количество необходимых подписей в диапазоне от 5 до 10 процентов. Эта причудливая, казалось бы, цифра - 7,9 процента, которую мы установили в 2012 году, родилась в ходе споров, парламентской работы, межпартийных договорённостей. Прошло почти пять лет, и вдруг накануне губернаторских выборов появляется инициатива изменить муниципальной фильтр. Кстати, официально оформленного законопроекта я до сих пор не видел. Если будет, будем рассматривать, - прокомментировал Шептий.

Отметим, в 94 муниципалитетах Свердловской области работают около 1,6 тыс. депутатов. Чтобы пройти муниципальный фильтр, кандидату в губернаторы нужно будет собрать около 130 подписей.