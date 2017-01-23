В Верхотурье школа выплатит компенсацию девочке, получившей травму глаза на уроке

По решению суда, со средней школы Верхотурья должна быть взыскана компенсация морального вреда в пользу ребёнка за травму глаза, полученную во время урока, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Верхотурского района провела проверку в связи с тем, что 11-летняя ученица школы №2 получила травму глаза. В октябре 2016 года на уроке английского один из одноклассников девочки, используя резиновую нить, чем-то выстрелил в её сторону, попав ей в правый глаз и серьёзно травмировав его.

По мнению следователей, причиной происшествия стало отсутствие контроля со стороны педагога, а также то, что в школе не обеспечены безопасные условия пребывания несовершеннолетних.

Прокуратура в интересах ребёнка направила исковое заявление в Верхотурский районный суд о компенсации морального вреда. По заключению суда, со школы будет взыскана компенсация в сумме 30 тысяч рублей. Решение суда вступит в законную силу в течение 20 дней.